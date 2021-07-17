Олімпіада в Токіо: за тиждень до відкриття в селищі для спортсменів перший випадок коронавірусу

В олімпійському селищі в Токіо, куди вже почали прибувати спортсмени та супроводжуючі, виявили перший випадок захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє The Japan Times.
Керівництво ігор не розголошує імʼя і національність хворого, але зазначає, що це не спортсмен. Ця людина здала позитивний тест 16 липня, після чого її ізолювали в готелі за межами селища.
Крім цього, сьогодні, 17 липня, коронавірус підтвердили у 15 членів персоналу з організації Олімпіади.
- Олімпійські ігри в Токіо проходитимуть з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада — з 24 серпня до 5 вересня.
- Через пандемію глядачів на іграх не буде. У Токіо не буде рукостискань і обіймів під час церемонії нагородження, а спортсмени самі надягатимуть собі медалі.
- В Японії активно протестують проти проведення ігор і вимагають їх перенести. Раніше близько 10 тисяч волонтерів відмовилися працювати на Олімпійських іграх.