Олимпиада в Токио: за неделю до открытия в деревне для спортсменов первый случай коронавируса

В олимпийской деревне в Токио, куда уже начали прибывать спортсмены и сопровождающие, выявили первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает The Japan Times.

Руководство игр не разглашает имя и национальность больного, но отмечает, что это не спортсмен. Этот человек сдал положительный тест 16 июля, после чего его изолировали в отеле за пределами деревни.

Кроме этого, сегодня, 17 июля, коронавирус подтвердили у 15 человек из персонала по организации Олимпиады.