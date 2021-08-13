Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем на Землі від початку спостережень

Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень з 1880 року. У цьому місяці світова температура побила рекорд минулого століття.

Про це повідомляє Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США.

«Липень, зазвичай, найтепліший місяць у світі, але липень 2021 року перевершив сам себе як найспекотніший місяць з коли-небудь зареєстрованих», — зазначив адміністратор управління Рік Спінрад.

Втім він наголосив, що таке явище є тривожним дзвінком, який сигналізує про безповоротні зміни клімату.

Середня температура повітря на Землі у липні на 0,93 °С перевищила середній показник температури за ХХ століття, який становив 15,8 °С.

Крім того, на всіх континентах у липні зафіксували різні температурні рекорди, яких раніше там не було.