Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем на Землі від початку спостережень

Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень з 1880 року. У цьому місяці світова температура побила рекорд минулого століття.
Про це повідомляє Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США.
«Липень, зазвичай, найтепліший місяць у світі, але липень 2021 року перевершив сам себе як найспекотніший місяць з коли-небудь зареєстрованих», — зазначив адміністратор управління Рік Спінрад.
Втім він наголосив, що таке явище є тривожним дзвінком, який сигналізує про безповоротні зміни клімату.
Середня температура повітря на Землі у липні на 0,93 °С перевищила середній показник температури за ХХ століття, який становив 15,8 °С.
Крім того, на всіх континентах у липні зафіксували різні температурні рекорди, яких раніше там не було.
Підвищення температури на Землі гарантує, що людству в найближчі десятиліття доведеться зіткнутися з більш інтенсивними періодами аномальної спеки.
Такого висновку дійшли у Вищій технічній школі Цюриха. «Головна думка полягає в тому, що в наступні десятиліття нам потрібно підготуватися до більш рекордних піків спеки, які набагато перевершать попередні температурні рекорди», — заявив учасник дослідження Ерік Фішер.
- 12 липня на Заході США літня спека встановила черговий температурний рекорд — у Долині Смерті національна метеорологічна служба зафіксувала +54 °С.
- 4 серпня у місті Лангадас на півночі Греції Національна обсерваторія зафіксувала найвищу в країні температуру — +47,1 °С. Сильна спека спричинила масштабні лісові пожежі та перешкоджає локалізації вогню.
- 12 серпня на італійському острові Сицилія зафіксували температуру майже +49 °C. Це може стати температурним рекордом для Європи.