Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле от начала наблюдений

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений с 1880 года. В этом месяце мировая температура побила рекорд прошлого века.
Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
«Июль обычно самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных», — отметил администратор управления Рик Спинрад.
Впрочем он отметил, что такое явление становится тревожным звоночком, который сигнализирует о необратимых изменениях климата.
Средняя температура воздуха на Земле в июле на 0,93 °С превысила средний показатель температуры за ХХ век, который составлял 15,8 °С.
Кроме того, на всех континентах в июле зафиксировали различные температурные рекорды, которых раньше там не было.
Повышение температуры на Земле гарантирует, что человечеству в ближайшие десятилетия придется столкнуться с более интенсивными периодами аномальной жары.
К такому выводу пришли в Высшей технической школе Цюриха. «Главная мысль заключается в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — заявил участник исследования Эрик Фишер.
- 12 июля на Западе США летняя жара установила очередной температурный рекорд — в Долине Смерти национальная метеорологическая служба зафиксировала +54 °С.
- 4 августа в городе Лангадас на севере Греции Национальная обсерватория зафиксировала самую высокую в стране температуру — +47,1 °С. Сильная жара вызвала масштабные лесные пожары и препятствует локализации огня.
- 12 августа на итальянском острове Сицилия зафиксировали температуру почти +49 °C. Это может стать температурным рекордом для Европы.