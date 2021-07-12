В Долине Смерти зафиксировали температурный рекорд. Жара превысила 50 градусов

На Западе США летняя жара установила очередной температурный рекорд — в Долине Смерти Национальная метеорологическая служба зафиксировала 54 °С.
Об этом сообщает Reuters.
В случае подтверждения этот рекорд станет одной из самых высоких температур, зафиксированных на Земле.
Кроме того, один из рейнджеров в воскресенье днем, 11 июля, измерил температуру на тротуаре, и она составляла 178 градусов по Фаренгейту или +81 °С.
Национальная служба погоды предупредила о чрезвычайной жаре в большей части региона и попросила жителей максимально избегать жары, оставаясь дома.
Также высокая температура воздуха, которая распространилась на большую часть Тихоокеанского северо-запада, вызвала нагрузку на электросети и привела к большим пожарам.
- 29 июня 2021 года, впервые с 1937 года в Канаде зафиксировали +49,6 °С. В Ванкувере и его окрестностях оборудовали охладительные центры и временные фонтанчики. Метеослужба Канады предупреждала о жаркой погоде в Британской Колумбии, Альберте и отдельных районах Саскачевана, Манитобы и на Северо-Западных территориях. По состоянию на 3 июля в Канаде зафиксировали 719 внезапных смертей — это те смерти, которые случились неожиданно, и этот показатель в три раза больше, чем обычно за аналогичный период.