World Weather Attribution: Экстремальная жара в Канаде и США — это результат изменений климата

Адская жара, охватившая западную Канаду и США в конце июня, была «практически невозможной» без изменения климата. Об этом говорится в исследовании World Weather Attribution (WWA), которое цитирует BBC.

В своем исследовании команда из 27 ученых утверждает, что смертельная жара случалась раз в тысячу лет. Но сейчас они ожидают, что такие экстремальные явления станут более частыми, поскольку планета нагревается из-за изменений климата.

«Мы приходим к выводу, что событие, происходящее раз в тысячу лет, в прошлом случалось как минимум в 150 раз реже», — сказал ведущий автор Сьюки Филипп из Королевского метеорологического института Нидерландов.