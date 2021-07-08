World Weather Attribution: Екстремальна спека в Канаді та США — це результат змін клімату

Пекельна спека, яка охопила західну Канаду і США наприкінці червня, була «практично неможливою» без зміни клімату. Про це йдеться в дослідженні World Weather Attribution (WWA), яке цитує BBC.
У своєму дослідженні команда з 27 науковців стверджує, що смертельна спека траплялася раз на тисячу років. Але зараз вони очікують, що такі екстремальні явища почастішають, оскільки світ нагрівається через зміни клімату.
«Ми дійшли висновку, що подія, яка відбувається один раз на тисячу років, у минулому ставалася принаймні у 150 разів рідше», — сказав провідний автор Сьюкі Філіп з Королівського метеорологічного інституту Нідерландів.
Дослідники клімату звикли до того, що в останні роки хвилі тепла бʼють рекорди в усьому світі. Однак перевищення попередньої національної позначки високої температури на 10% за один раз, як це сталося в Канаді минулого тижня, є практично безпрецедентним. Попередній національний рекорд Канади з високої температури становив +45 °C, але нещодавно у провінції Британська Колумбія в селі Літтон зафіксували +49,6 °C.
В американських штатах Орегон і Вашингтон, а також на заході Канади кілька міст встановили нові рекорди, які набагато перевищують +40 °C. Ці температури призвели до смертей сотень людей — лікарі фіксували сплески раптових смертей, також збільшилась кількість візитів до лікарень із захворюваннями, повʼязаними зі спекою.
Учені стурбовані тим, що глобальне потепління (переважно внаслідок спалювання викопного палива) зараз призводить до підвищення температури швидше, ніж вони передбачали та розраховували. Згідно з аналізом, якщо світ потеплішає на +2 °C, що може статися приблизно через 20 років, то шанси на екстремальну спеку зростуть з приблизно одного на тисячу років до приблизно одного на 5—10 років.
Тепер дослідники стверджують, що шанси того, що така аномальна спека станеться без глобального потепління внаслідок діяльності людей, практично нульові. Співавтор роботи доктор Фрідеріке Отто з Оксфордського університету пояснив, що мали на увазі дослідники, коли говорили, що екстремальна спека «практично неможлива» без зміни клімату: «Без додаткових парникових газів в атмосфері така подія просто не відбудеться. Або, якщо подія відбувається, то це один раз на мільйон, що є статистичними еквівалентом «ніколи».
Дослідники проаналізували дані всього за вісім днів. З огляду на швидкі результати дослідження ще не пройшло рецензування. Однак учені у своїй роботі використовували добре зарекомендовані методи, які визнали провідні наукові журнали. Вони використовували 21 кліматичну модель, щоб оцінити, наскільки зміна клімату вплинула на спеку в околицях міст Сіетл, Портленд і Ванкувер.
- 29 червня 2021 року, уперше з 1937 року в Канаді зафіксували +49,6 °С. У Ванкувері та його околицях обладнали охолоджувальні центри та тимчасові фонтанчики. Метеослужба Канади попереджала про спекотну погоду у Британській Колумбії, Альберті та окремих районах Саскачевану, Манітоби та на Північно-Західних територіях. Станом на 3 липня у Канаді зафіксували 719 випадкових смертей — це ті смерті, що сталися раптово і несподівано, і цей показник втричі більший, ніж зазвичай за аналогічний період.