World Weather Attribution: Екстремальна спека в Канаді та США — це результат змін клімату

Пекельна спека, яка охопила західну Канаду і США наприкінці червня, була «практично неможливою» без зміни клімату. Про це йдеться в дослідженні World Weather Attribution (WWA), яке цитує BBC.

У своєму дослідженні команда з 27 науковців стверджує, що смертельна спека траплялася раз на тисячу років. Але зараз вони очікують, що такі екстремальні явища почастішають, оскільки світ нагрівається через зміни клімату.

«Ми дійшли висновку, що подія, яка відбувається один раз на тисячу років, у минулому ставалася принаймні у 150 разів рідше», — сказав провідний автор Сьюкі Філіп з Королівського метеорологічного інституту Нідерландів.