У Долині Смерті зафіксували температурний рекорд. Спека перевищила 50 градусів

На Заході США літня спека встановила черговий температурний рекорд — у Долині Смерті національна метеорологічна служба зафіксувала +54 °С.

Про це повідомляє Reuters.

У разі підтвердження цей рекорд стане однією з найвищих температур, зафіксованих на Землі.

Крім того, один з рейнджерів у неділю вдень, 11 липня, виміряв температуру на тротуарі, і вона становила 178 градусів за Фаренгейтом або +81 °С.

Національна служба погоди попередила про надзвичайну спеку на більшій частині регіону та застерегла жителів максимально уникати спеки, залишаючись удома.