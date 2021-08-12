На Сицилії зафіксували спеку в 48,8 градуса. Імовірно, це найвища температура в Європі за всю історію спостережень

На італійському острові Сицилія зафіксували температуру майже +49 °C. Це може стати температурним рекордом для Європи.

Про це пише BBC.

Регіональна влада заявила, що 11 серпня вдень у провінції Сиракузи зафіксували температуру в +48,8 °C. Для підтвердження рекорду цей показник має верифікувати Всесвітня метеорологічна організація.

«Якщо дані будуть підтверджені, після відповідного аналізу вони можуть стати найвищим значенням, зафіксованим на європейському континенті», — сказав метеоролог Мануель Маццолені.

Попередній рекорд становив +48 °C, його зафіксували у столиці Греції Афінах в 1977 році. Причиною таких аномальних температур зараз в Європі є антициклон «Люцифер», який несе гаряче повітря з Африки.