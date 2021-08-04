Рекордна спека у Греції триває — температура піднялась до +47 градусів

У місті Лангадас на півночі Греції Національна обсерваторія зафіксувала найвищу в країні температуру — +47,1 °С. Сильна спека спричинила масштабні лісові пожежі та перешкоджає локалізації вогню.
Про це повідомляє Ekathimerini.
Згідно з метеорологічними даними, це не єдиний регіон з рекордною спекою, після нього у рейтингу розмістилися Макракомі (+46,2 °С) та Арфара на південному заході Пелопоннесу (+46,1 °С).
У Сталіді, Краніді, Спарті та Аргосі температура зберігається на позначці +45,6...+45,9 °С.
У столиці Греції найвища температура за день становила +45 °С, її зафіксували у промислових зонах Аспропіргос та Ахарнон.
Грецькі метеорологи попереджають, що така спека протримається країні ще довший час.
Лікарі радять людям не виходити на сонце, не вживати алкоголь, частіше приймати душ та вдягати світлий бавовняний одяг.
- У турецькій Антальї внаслідок пожеж постраждали 53 людини. Влада розслідує різні версії загоряння. Лісові пожежі спалахнули відразу в чотирьох місцях у Манавгатському районі.
- Масштабні лісові пожежі у провінціях Мугла й Анталья поступово підбираються до курортних міст. Україна 30 липня надіслала два літаки до Туреччини для допомоги в гасінні пожеж.
- У Греції від минулого вівторка, 27 липня, вирують лісові пожежі. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапило кілька десятків людей, які надихалися диму.
- Крім того, лісові пожежі вирують в Італії, Албанії та на Кіпрі.