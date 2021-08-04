Рекордна спека у Греції триває — температура піднялась до +47 градусів

У місті Лангадас на півночі Греції Національна обсерваторія зафіксувала найвищу в країні температуру — +47,1 °С. Сильна спека спричинила масштабні лісові пожежі та перешкоджає локалізації вогню.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Згідно з метеорологічними даними, це не єдиний регіон з рекордною спекою, після нього у рейтингу розмістилися Макракомі (+46,2 °С) та Арфара на південному заході Пелопоннесу (+46,1 °С).

У Сталіді, Краніді, Спарті та Аргосі температура зберігається на позначці +45,6...+45,9 °С.

У столиці Греції найвища температура за день становила +45 °С, її зафіксували у промислових зонах Аспропіргос та Ахарнон.

Грецькі метеорологи попереджають, що така спека протримається країні ще довший час.

Лікарі радять людям не виходити на сонце, не вживати алкоголь, частіше приймати душ та вдягати світлий бавовняний одяг.