Лісові пожежі в Туреччині: Україна надішле літак для гасіння вогню

До Туреччини, де вирують лісові пожежі, на допомогу в гасінні вогню в пʼятницю вилетить український літак.

Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

«Висловив своєму другу президенту Ерджепу Ердогану щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. Україна надасть усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до Туреччини. Український народ буде разом із дружнім турецьким народом у цей важкий час», — написав український лідер.

Перед цим Міністерство закордонних справ заявило, що розробляє сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації в Туреччині.