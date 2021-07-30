Лісові пожежі в Туреччині: Україна надішле літак для гасіння вогню

До Туреччини, де вирують лісові пожежі, на допомогу в гасінні вогню в пʼятницю вилетить український літак.
Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.
«Висловив своєму другу президенту Ерджепу Ердогану щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. Україна надасть усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до Туреччини. Український народ буде разом із дружнім турецьким народом у цей важкий час», — написав український лідер.
Перед цим Міністерство закордонних справ заявило, що розробляє сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації в Туреччині.
- У турецькій Анталії внаслідок пожеж постраждали 53 людини. Влада розслідує різні версії загоряння. Лісові пожежі спалахнули відразу в чотирьох місцях у Манавгатському районі.
- Масштабні лісові пожежі у провінціях Мугла й Анталія поступово підбираються до курортних міст. В уряді підтвердили інформацію про трьох загиблих.