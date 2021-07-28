В Анталії через лісової пожежі постраждали понад 50 осіб. Скасовані всі екскурсії

У турецькій Анталії внаслідок пожежі постраждали 53 людини. Влада розслідує різні версії загоряння.

Про це повідомив міністр лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі, передає телеканал NTV.

Лісові пожежі спалахнули відразу в чотирьох місцях у Манавгатському районі. За словами міністра, вогонь посилюється разом із вітром, що ускладнює локалізацію пожежі. До гасіння залучили близько 400 рятувальників і 19 вертольотів.

Пожежа в районі Сарилар Махаллесі виникла на місці, де розташований лісовий склад. Займання сталося в майстерні столярів.

Вогонь пошкодив багато будинків. Тих, хто був удома під час пожежі в окрузі Калемлер-Махалезі Азізлер, евакуювали з району. Губернатор Манавгата попередив, що вогонь рухається до населених пунктів. Через пожежу також вивезли людей з мікрорайонів Евренсекі, Калемлер та Єнікой.

Влада Туреччини і туроператори призупинили всі туристичні екскурсії в курортних районах Сіде, Соргун і Манавгат, допоки ситуація не нормалізується.