Італію, Францію та Іспанію охопили масштабні лісові пожежі

На італійському острові Сардинія, півдні Франції та в Іспанії вирують пожежі, які знищили сотні гектарів лісів і сільськогосподарських угідь. Частина місцевих жителів змушені евакуюватись.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Масштабні пожежі руйнували поля Сардинії від суботи, 24 липня. Вогонь охопив кілька тисяч гектарів угідь, також пошкоджені будинки. Італійська аграрна асоціація заявила про «катастрофу» і значну шкоду для сільського господарства. Частина місцевих жителів Сардинії змогли повернутись до домівок, коли ситуація дещо нормалізувалася.

Італійські пожежники продовжують боротися з вогнем, до гасіння залучили літаки і вертольоти, також просять інші країни допомогти — надати пожежну авіацію. Пожежна небезпека залишається високою, вогонь спалахує в інших частинах країни.

На півдні Франції, між містами Нарбонном і Каркасоном пожежі гасять понад тисяча пожежних бригад, на півдні до цього залучили авіацію. Міністр внутрішніх справ країни Жерар Дарманен уточнив, що вогонь охопив близько восьми квадратних кілометрів.

Що стосується пожеж в Іспанії, то за 100 кілометрів на захід від Барселони лісова пожежа вийшла з-під контролю. Полумʼя пошкодило 1 100 гектарів лісів і сільськогосподарських угідь. Є ризик того, що вітер ще більше розноситиме вогонь. Боротися з пожежами допомагає також іспанська армія. Близько 80 людей були змушені евакуюватись.

Перед цим лісові пожежі охопили США. Вогонь вже знищив понад 4 800 квадратних кілометрів лісу і понад 160 житлових будинків.