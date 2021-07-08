У Канаді через аномальну спеку загинули мільярди морських тварин

Аномальна спека в Канаді призвела до загибелі мільярдів морських тварин, які живуть на скелястих берегах тихоокеанського узбережжя Британської Колумбії.

Про це пишуть The Guardian і Toronto Star.

На сотні кілометрів прибережної зони викинуло порожні мушлі мідій, равликів, молюсків і морських зірок, які фактично зварилися у занадто теплій воді на мілководді.

Біологи зафіксували в деяких місцях уздовж берега температуру в +50 °C. Зазвичай подібні морські тварини можуть витримати спеку до +30 °C.

Як повідомив морський біолог Університету Британської Колумбії Крістофер Харлі, також зафіксовані факти масової загибелі актиній, камʼяних риб та устриць. На відновлення популяції риб і тварин може піти більше двох років.

При цьому він зазначає, що регіон повинен поступово звикати до подібних хвиль спеки.