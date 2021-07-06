У Лапландії зафіксували 33,6 градуса тепла. Це рекордне значення за останні 100 років

У Лапландії 4 липня зафіксували +33,6 °C, що є найвищим показником з 1914 року. Наразі вся північна Європа потерпає від спеки — у деяких районах на початку тижня фіксували +34 °C.

Про це пише The Guardian.

Про значне підвищення температури повідомляли Національний метеорологічний інститут Фінляндії та кілька інститутів Швеції та Норвегії. При цьому перший в червні фіксував найвищу температуру від початку спостережень у 1844 році.

Експерти та вчені пояснюють феномени кліматичною кризою. Вони очікують на погіршення ситуації в найближчі місяці.

Професор метеорології австралійського університету Монаш Майкл Рідер зазначив, що події на європейському і північноамериканському континентах, де від спеки гинуть люди і палають лісові пожежі, взаємоповʼязані.

За його словами, тропічний мінімум у західній частині Тихого океану, недалеко від Японії, порушив атмосферу, створивши брижі навколо півкулі, — це призвело до теплових хвиль на півночі планети.