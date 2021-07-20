У США вирують масштабні лісові пожежі. Вигоріло майже 5 тисяч км лісу

У США аномальна спека спровокувала масштабні лісові пожежі, які торкнулися 13 штатів. Влада евакуювала тисячі людей, а близько 20 тисяч пожежних і волонтерів намагаються загасити 80 пожеж.
Про це повідомляють CNN, BBC та Національний міжвідомчий пожежний центр США.
Вогонь вже знищив понад 4 800 квадратних кілометрів лісу і понад 160 житлових будинків.
Найбільше пожеж у штатах Монтана (18) і Айдахо (17). Найбільша пожежа спалахнула в штаті Орегон — там вогонь знищив понад 1 200 кв. км лісу. Також значної шкоди завдано в штатах Каліфорнія, Айдахо і Аляска.
Пожежні команди локалізували частину вогнищ за допомогою техніки і авіації, але їм заважають спека і посуха. Аномальні температури прискорили початок сезону пожеж, і зараз команди сподіваються на дощ або сніг.
Синоптики, проте, дають невтішний прогноз — аномальна спека збережеться мінімум тиждень.
- Вчені повʼязують таку пожежну активність зі змінами клімату. На півночі США і в Канаді на початку липня фіксувалися температурні рекорди, які приводили до спалахів. В цьому році втрати від пожеж можуть бути вдвічі більшими. У 2020 році в США згоріло 17 тисяч кілометрів квадратних лісу. У цьому ж році вже зафіксовано 4 тисячі пожеж.