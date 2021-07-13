У США через аномальну спеку лісові пожежі охопили 10 західних штатів

Стихійні пожежі, які спалахнули у 10 штатах Америки, змусили тисячі людей покинути свої будинки, а масштабне загоряння в Орегоні поставило під загрозу електропостачання для усієї Каліфорнії.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, майже 60 лісових пожеж випалили сухі дерева та кущі від Аляски до Вайомінгу. Найбільші осередки вогню зберігаються в Аризоні, Айдахо та Монтані.

Рятувальники називають цю пожежу однією з найбільш екстремальних, оскільки в умовах сильної спеки її дуже складно погасити.

З кінця червня у багатьох штатах зафіксували рекордну температуру, зокрема, у Долині Смерті спека перевищила 50 °С.

До гасіння пожеж залучили авіацію та тисячі рятувальників.

Також висока температура повітря, яка поширилась на більшу частину Тихоокеанського північного заходу, спричинила навантаження на електромережі та призвела до великих пожеж.