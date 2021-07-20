В США бушуют масштабные лесные пожары. Выгорело почти 5 тысяч км леса

В США аномальная жара спровоцировала масштабные лесные пожары, которые затронули 13 штатов. Власти эвакуировали тысячи людей, а около 20 тысяч пожарных и волонтеров пытаются потушить 80 пожаров.

Об этом сообщают CNN, BBC и Национальный межведомственный пожарный центр США.

Огонь уже уничтожил более 4 800 квадратных километров леса и свыше 160 жилых домов.

Больше всего пожаров в штатах Монтана (18) и Айдахо (17). Крупнейший, однако, в штате Орегон — там огонь уничтожил более 1 200 кв. км леса. Также значительный урон нанесен в штатах Калифорния, Айдахо и Аляска.

Пожарные команды локализовали часть очагов с помощью техники и авиации, но им мешают жара и засуха. Аномальные температуры ускорили начало сезона пожаров, и сейчас команды надеются на дождь или снег.

Синоптики, однако, дают неутешительный прогноз — аномальная жара сохранится минимум неделю.