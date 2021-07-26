Италию, Францию и Испанию охватили масштабные лесные пожары

На итальянском острове Сардиния, юге Франции и в Испании бушуют пожары, которые уничтожили сотни гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий. Часть местных жителей вынуждены эвакуироваться.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Масштабные пожары уничтожали поля Сардинии с субботы, 24 июля. Огонь охватил несколько тысяч гектаров угодий, также повреждены дома. Итальянская аграрная ассоциация заявила о «катастрофе» и значительном ущербе для сельского хозяйства. Часть местных жителей Сардинии смогли вернуться в свои дома, когда ситуация немного нормализовалась.

Итальянские пожарные продолжают бороться с огнем, к тушению привлекли самолеты и вертолеты, также просят другие страны помочь — предоставить пожарную авиацию. Пожарная опасность остается высокой, огонь вспыхивает и в других частях страны.

На юге Франции, между городами Нарбонн и Каркассон пожары тушат более тысячи пожарных бригад, на юге к этому привлекли авиацию. Министр внутренних дел страны Жерар Дарманен уточнил, что огонь охватил около восьми квадратных километров.

Что касается пожаров в Испании, то в 100 километрах к западу от Барселоны лесной пожар вышел из-под контроля. Пламя повредило 1 100 гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий. Есть риск того, что ветер еще больше разнесет огонь. Бороться с пожарами помогает также испанская армия. Около 80 человек были вынуждены эвакуироваться.

Перед этим лесные пожары охватили США. Огонь уже уничтожил свыше 4 800 квадратных километров леса и более 160 жилых домов.