Лісові пожежі у Греції: влада евакуювала жителів кількох районів поблизу Афін

У Греції вирують лісові пожежі, які загрожують передмістям, що розташовані на півночі від Афін. Через це влада евакуювала людей, які проживають у наближених до пожежі районах.

Про це повідомляє Associated Press.

Сильний вітер не дозволяє рятувальникам ліквідувати чи хоча б локалізувати пожежу.

Вогонь бушує в лісовому масиві муніципалітету Діоніса поблизу від селища Галини в районі між населеними пунктами Стаматов і Родополіс. За даними пожежної охорони, вогонь підібрався до будинків, наземні сили пожежників і пожежна авіація намагаються його загасити. Жителі селища Галини уже евакуйовані.

З вогнем борються 43 рятувальників на 14 пожежних машинах. До гасіння пожежі залучили авіацію.

Одночасно пожежники гасять ще одну лісову пожежу, яка виникла у вівторок в афінському районі Віронасі. За попередньою інформацією пожежної служби, безпосередньої небезпеки для будинків, що розташовані поблизу, немає. На місці події працюють 15 рятувальників на семи пожежних машинах.

У Греції останнім часом пеерважає дуже спекотна погода та шквали сильного вітру. На найближчий тиждень метеорологічна служба прогнозує місцями спеку до 40... 45 °C. Через це щодня виникають десятки різних загорянь, які доводиться гасити пожежникам по всій країні.