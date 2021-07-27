Лесные пожары в Греции: Власти эвакуировали жителей нескольких районов возле Афин

В Греции бушуют лесные пожары, которые угрожают пригородам на севере от Афин. Из-за этого власти эвакуировали людей, проживающих в приближенных к пожару районах.

Об этом сообщает Associated Press.

Сильный ветер не позволяет спасателям ликвидировать или хотя бы локализовать пожар.

Огонь бушует в лесном массиве муниципалитета Дионисос поблизости от поселка Галини в районе между населенными пунктами Стамата и Родополис. По данным пожарной охраны, огонь подобрался к домам, наземные силы пожарных и пожарная авиация пытаются его потушить. Жители поселка Галини эвакуированы.

С огнем борются 43 пожарных на 14 пожарных машинах. К тушению пожара привлекли авиацию.

Одновременно пожарные тушат еще один лесной пожар, который возник во вторник в афинском районе Виронас. По первой информации пожарной службы, непосредственной опасности для домов, находящихся поблизости, нет. На месте происшествия работают 15 пожарных на семи пожарных машинах и вертолет.

В Греции в последнее время установилась очень жаркая погода, дуют сильные ветры. На ближайшую неделюметеорологическая служба прогнозирует местами жару до +40...45 °C. В результате ежедневно возникают десятки различных возгораний, которые приходится тушить пожарным по всей стране.