Дослідження: У найближчі десятиліття людство зіткнеться з більш частими періодами аномальної спеки

Підвищення температури на Землі гарантує, що людству в найближчі десятиліття доведеться зіткнутися з більш інтенсивними періодами аномальної спеки.

Про це пише портал Axios.

Такого висновку дійшли у Вищій технічній школі Цюриха. «Головна думка полягає в тому, що в наступні десятиліття нам потрібно підготуватися до більш рекордних піків спеки, які набагато перевершать попередні температурні рекорди», — заявив учасник дослідження Ерік Фішер.

Під час роботи фахівці встановили, що під час визначення причин періодів сильної спеки кліматичні зміни недооцінювали. Науковці вивчали, як зміняться характеристики періоду аномальної спеки тривалістю в тиждень — на кшталт того, що недавно спостерігався у США та Канаді, залежно від викидів парникових газів.