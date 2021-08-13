Співробітника Нетішинського музею засудили за незаконне отримання 8 тисяч гривень допомоги ФОПам

У Хмельницькій області 71-річний молодший науковий співробітник Нетішинського краєзнавчого музею незаконно отримав «карантинні» 8 тисяч гривень від держави. Його засудили до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік.

Про це йдеться в ухвалі Нетішинського міського суду.

Згідно з матеріалами справи, чоловік під час локдауну працював і отримував зарплату в повному обсязі, проте вирішив подати заявку і незаконно отримав фінансову допомогу.

Обвинувачений пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину.