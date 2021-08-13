Сотрудника Нетишинского музея осудили за незаконное получение 8 тысяч гривен помощи ФЛП

В Хмельницкой области 71-летний младший научный сотрудник Нетишинского краеведческого музея незаконно получил «карантинные» 8 тысяч гривен от государства. Его приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Об этом говорится в постановлении Нетишинского городского суда.

Согласно материалам дела, мужчина во время локдауна работал и получал зарплату в полном объеме, однако решил подать заявку и незаконно получил финансовую помощь.

Обвиняемый пошел на сделку со следствием и признал свою вину.