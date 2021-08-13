Сотрудника Нетишинского музея осудили за незаконное получение 8 тысяч гривен помощи ФЛП

В Хмельницкой области 71-летний младший научный сотрудник Нетишинского краеведческого музея незаконно получил «карантинные» 8 тысяч гривен от государства. Его приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.
Об этом говорится в постановлении Нетишинского городского суда.
Согласно материалам дела, мужчина во время локдауна работал и получал зарплату в полном объеме, однако решил подать заявку и незаконно получил финансовую помощь.
Обвиняемый пошел на сделку со следствием и признал свою вину.
- В декабре прошлого года Рада поддержала законопроекты о поддержке бизнеса во время карантина. Физические лица — предприниматели и наемные работники (застрахованные лица) могли подавать заявки на получение единовременного пособия в 8 тысяч гривен. Кабмин и Министерство цифровой трансформации публиковали правила их заполнения. Заявку можно было подать исключительно в электронной форме на Едином портале электронных услуг или с помощью мобильного приложения «Дія».
- Эту практику решили повторить в апреле 2021 года, но уже с дополнительными выплатами за счет местных бюджетов. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на эту программу поддержки планируется потратить примерно 3 миллиарда гривен.
- 11 апреля Кабмин обнародовал виды деятельности, в которых ФЛП и наемные работники получат по 8 тысяч гривен. В перечне 39 видов.