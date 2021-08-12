У Житомирській області виявили штам «Дельта» — одразу 20 хворих

У Житомирській області вперше виявили заражених коронавірусом, у яких діагностували новий штам «Дельта». Підтвердилися одразу 20 зразків.
Про це пише Житомирський обласний лабораторний центр.
«ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє, що в області діагностовано перші випадки захворювань COVID-19, який спричинений штамом «Delta». Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області і у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам «Delta» підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров’я (м.Київ)», — йдеться у повідомленні.
Хворих із «Дельтою» виявили у Житомирі, Лугинах, Новоград-Волинському та інших містах. Двоє з них нещодавно прибули з Росії та Туреччини.
- 11 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 жовтня через поступове погіршення ситуації з коронавірусом.
- Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.
- Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.