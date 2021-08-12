В Житомирской области выявили штамм «Дельта» — сразу 20 больных

В Житомирской области впервые выявили зараженных коронавирусом, у которых диагностировали новый штамм «Дельта». Подтвердились сразу 20 образцов.

Об этом пишет Житомирский областной лабораторный центр.

«ГУ «Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины» сообщает, что в области диагностировано первые случаи заболеваний COVID-19, который вызван штаммом «Delta». Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и в которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм «Delta», подтверждены референс-лабораторией Центра общественного здоровья (г. Киев)», — говорится в сообщении.