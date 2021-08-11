В Украине продолжили адаптивный карантин до октября

Правительство продлило адаптивный карантин до 1 октября из-за постепенного ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине. Предварительно ограничения действовали до конца лета. Теперь как минимум до ноября.

Об этом на заседании правительства 11 августа заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Текущая эпидемическая ситуация контролируемая, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по COVID19», — отметил премьер.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 261 354 случая инфицирования. При этом 53 149 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 193 752 человека выздоровели. По состоянию на 5 августа в Украине подтвердили 147 случаев заболевания штаммом «Дельта».