Минздрав попросит Кабмин продлить адаптивный карантин еще на два месяца

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров продлить адаптивный карантин в стране еще на два месяца.
Об этом сообщает Укринформ.
«Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно, с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить как минимум на два месяца, мы в ближайшее время будем инициировать это перед Кабинетом министров», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он добавил, что в случае, если на территории страны сохранится зеленый уровень эпидемической опасности, образовательный процесс начнется без каких-либо карантинных ограничений, только с обычными карантинными правилами для всех общественных заведений.
В случае, если та, или иная область переходить на другой уровень эпидопасности, образовательный процесс будет продолжаться, но только в случае вакцинации 80% педагогов в каждом конкретном учебном заведении.
- В июне Кабмин продлил карантин до 31 августа, но с ослаблением ограничений. Вся территория Украины находится в обновленной «зеленой» зоне — массовые мероприятия можно проводить с заполнением залов на 100%.
- Однако в Минздраве уже прогнозируют возвращение жесткого карантина и перевод страны в «красную» зону. Там считают, что из-за распространения штамма «Дельта» это лишь вопрос времени.