В Ровенской области у 80% больных коронавирусом выявили вариант «Дельта»

В Ровенской области у 80% зарегистрированных больных коронавирусом выявили вариант «Дельта».
Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской областной государственной администрации, ссылаясь на данные главного санитарного врача области Романа Сафонова.
«Новый штамм коронавируса «Дельта», который сейчас доминирует в области, — очень активный и быстро распространяется. Сейчас 80% больных с COVID-19 заражены этим штаммом», — рассказал Сафонов.
По его словам, в четверг, 12 августа, из области в арбитражную лабораторию, согласно протоколу, отправят 30 образцов для подтверждения результатов.
Отдельно главный санврач отметил, что динамика заболевания COVID-19 в Ровенской области увеличивается — за последнюю неделю количество заболевших выросло на 60%.
Между тем министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook сообщил, что фиксируется рост заболеваемости в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
В то же время нагрузка на систему здравоохранения является контролируемой.
«Реанимационные койки заняты на 13%, «кислородные» — на 9%, аппараты ИВЛ — на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться на зеленом уровне эпидемической опасности», — добавил он.
- 11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября из-за постепенного ухудшения ситуации с коронавирусом.
- Осенью Украину ожидает распространение штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.
- Этот вариант коронавируса более агрессивный и быстрее развивается, чем предыдущие: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.