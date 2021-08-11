«Великі проблеми з ногами». Адвокат Чауса розповів про стан колишнього судді після викрадення

У колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса після викрадення проблеми з зором та ногами, а також дезорієнтація в просторі.
Про це заявив його адвокат Ростислав Кравець, пише «Сегодня».
«У нього великі проблеми з ногами, адже він пройшов босоніж 50 км, рятуючись від тих, хто його викрав... Поки що незрозуміла ситуація із зором», — розповів він.
За словами Кравця, оскільки Чаус перебуває під цілодобовим домашнім арештом, він не може вийти з дому, тому потрапити на прийом до лікаря проблематично.
«Зараз думаємо над тим, щоб знайти потрібного лікаря і попросити у слідчого дозвіл на відвідування медика... Відчуття дезорієнтації у Миколи Чауса ще не минуло, але потихеньку він приходить до тями», — додав адвокат.
Окрім цього, захисник екссудді зазначив, що поки дружина Чауса перебуває в Молдові, з купівлею продуктів йому допомагає теща.
Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. Адвокати клопотали про відвід судді, але їм відмовили.
- У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя сам закопував у дворі власного дому.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Українська влада вимагала екстрадиції Чауса.
- 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ і Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення. Пізніше в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.