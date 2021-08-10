Пройшов 50 км пішки. Екссуддя Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік і самостійно здався СБУ

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус заявляє, що він втік від своїх викрадачів, які хотіли його вбити.

Про це йдеться у тексті рішення Вищого антикорупційного суду.

Четвертого серпня у закритому режимі Чаусу обрали запобіжний захід, засідання відбувалося у закритому режимі. Уже 9 серпня ВАКС опублікував процесуальні рішення, що стосуються питання відводу судді.

З тексту випливає, що Чауса насильно викрали і планували вбити.

«Підозрюваний зазначив, що є потерпілим у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, а саме викрадення з метою вбивства. Вбивство не реалізували, оскільки він втік, пройшов 50 км пішки і добровільно зʼявився в органи Служби безпеки України», — йдеться у тексті судового рішення.

Також Чаус стверджує, що працівники НАБУ порушили норми Кримінального процесуального кодексу, не подавши клопотання про його затримання до Вищого антикорупційного суду, але звернувшись з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту. Відтак він вважає, що САП та НАБУ «діяли за вказівкою».

Адвокати Чауса також звернули увагу суду, що закінчився 48-годинний термін затримання підозрюваного для можливості застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вони пояснили, що Чаус фактично був затриманий 30 липня, а до суду був доставлений 4 серпня.

Суддя ВАКС відкинув цей аргумент, оскільки СБУ надала довідку, згідно з якою Чаус був не затриманий, а перебував у лікарні і до нього застосовувалися заходи безпеки.