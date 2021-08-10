Прошел 50 км пешком. Экс-судья Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал и самостоятельно сдался СБУ

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявляет, что он сбежал от своих похитителей, которые хотели его убить.
Об этом говорится в тексте решения Высшего антикоррупционного суда.
Четвертого августа во закрытом режиме Чаусу избрали меру пресечения, заседание проходило в закрытом режиме. Уже 9 августа ВАКС опубликовал процессуальные решения, касающиеся вопроса отвода судьи.
Из текста следует, что Чауса насильно похитили и планировали убить.
«Подозреваемый отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве по уголовному преступлению, а именно похищение с целью убийства. Убийство не реализовали, поскольку он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины», — говорится в тексте судебного решения.
Также Чаус утверждает, что работники НАБУ нарушили нормы уголовно-процессуального кодекса, не подав ходатайство о его задержании в Высший антикоррупционний суд, но обратившись с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста. Поэтому он считает, что САП и НАБУ «действовали по указанию».
Адвокаты Чауса также обратили внимание суда, что закончился 48-часовой срок задержания подозреваемого для возможности применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Они объяснили, что Чаус фактически был задержан 30 июля, а в суд был доставлен 4 августа.
Судья ВАКС отбросил этот аргумент, поскольку СБУ предоставила справку, согласно которой Чаус был не задержан, а находился в больнице и к нему применялись меры безопасности.
Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. На него теперь должны надеть электронный браслет. Адвокаты ходатайствовали также об отводе судьи, но им отказали.
В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Эти деньги обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья сам закопал во дворе собственного дома.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуривка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ вплоть до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. Украинские власти требовали экстрадиции Чауса.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.