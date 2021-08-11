«Большие проблемы с ногами». Адвокат Чауса рассказал о состоянии бывшего судьи после похищения

У бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса после похищения проблемы со зрением и ногами, а также дезориентация в пространстве.

Об этом заявил его адвокат Ростислав Кравец, пишет «Сегодня».

«У него большие проблемы с ногами, так как он прошел босиком 50 км, спасаясь от тех, кто его похитил... Пока непонятна ситуация со зрением», — рассказал он.

По словам Кравца, поскольку Чаус находится под круглосуточным домашним арестом, он не может выйти из дома, поэтому попасть на прием к врачу проблематично.