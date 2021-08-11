«Большие проблемы с ногами». Адвокат Чауса рассказал о состоянии бывшего судьи после похищения

У бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса после похищения проблемы со зрением и ногами, а также дезориентация в пространстве.
Об этом заявил его адвокат Ростислав Кравец, пишет «Сегодня».
«У него большие проблемы с ногами, так как он прошел босиком 50 км, спасаясь от тех, кто его похитил... Пока непонятна ситуация со зрением», — рассказал он.
По словам Кравца, поскольку Чаус находится под круглосуточным домашним арестом, он не может выйти из дома, поэтому попасть на прием к врачу проблематично.
«Сейчас думаем над тем, чтобы найти нужного врача и попросить у следователя разрешение на посещение медика... Ощущение дезориентации у Николая Чауса еще не прошло, но потихоньку он приходит в себя», — добавил адвокат.
Кроме этого, защитник экс-судьи отметил, что пока жена Чауса находится в Молдове, с покупкой продуктов ему помогает теща.
Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. Адвокаты ходатайствовали об отводе судьи, но им отказали.
- В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в 150 тысяч долларов. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья сам закапывал во дворе собственного дома.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. А после этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и вывезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, однако силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. Украинская власть требовала экстрадиции Чауса.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.