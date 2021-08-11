Швейцарія посилила санкції проти Білорусі. Обмеження торкнулися фінансової сфери та торгівлі

«Продовження санкцій відповідає різним рішенням, ухваленим ЄС у червні. Заходи набудуть чинності з 11 серпня о 18:00», — йдеться у повідомленні.

Швейцарія посилила санкції проти Білорусі . До чинних обмежень додали заборону на торгівлю товарами подвійного призначення, нафтою, на надання кредитів.

Так Федеральна рада запровадила ембарго на товари, які можуть використовуватися для відстеження та прослуховування інтернет- і телефонного трафіку, а також на сиру нафту і нафтопродукти, продукти хлориду калію і товари для виробництва або обробки тютюнових виробів.

Швейцарія обмежила надання послуг страхування і перестрахування для уряду Білорусі та інших державних установ.

Також Федеральна рада запровадила фінансові санкції проти білоруської державної компанії «Белаэронавигация», яка відповідає за управління повітряним рухом у країні.