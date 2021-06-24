ЄС запровадив нові санкції проти Білорусі

Рада Європейського Союзу 24 червня ввела нові обмежувальні заходи проти білоруського режиму. Це відповідь на серйозні порушення прав людини та жорстокі репресії щодо громадянського суспільства та демократичної опозиції, зокрема, на примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

Про це йдеться у заяві ЄС.

Забороняється: