ЄС запровадив нові санкції проти Білорусі

Рада Європейського Союзу 24 червня ввела нові обмежувальні заходи проти білоруського режиму. Це відповідь на серйозні порушення прав людини та жорстокі репресії щодо громадянського суспільства та демократичної опозиції, зокрема, на примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.
Про це йдеться у заяві ЄС.
Забороняється:
- продаж, поставка, передача або експорт обладнання, технологій або програм, які призначені для моніторингу або перехоплення білоруською владою даних з інтернету і телефонного звʼязку;
- продаж, поставка або передача владі Білорусі предметів подвійного призначення для використання у військових цілях;
- Європейському інвестиційному банку — фінансувати проєкти у державному секторі. Країни ЄС будуть зобовʼязані обмежити участь в Білорусі багатосторонніх банків розвитку, членами яких вони є.
Також вводяться додаткові торгові обмеження щодо нафтопродуктів, калійних добрив і товарів для виробництва тютюнових виробів. Крім того, доступ до ринків капіталу ЄС обмежений, а надання страхування і перестрахування білоруському уряду і білоруським державним органам і агентствам заборонено.
З жовтня 2020 року ЄС поступово вводить обмежувальні заходи щодо Білорусі. Ці заходи були ухвалені у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у країні у серпні 2020 року, а також на залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів. Наразі щодо 166 фізичних та 15 юридичних осіб застосовуються обмежувальні заходи, які включають заморожування активів і заборону на поїздки.
Нагадаємо, що 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину росіянку Софію Сапегу. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29. Обидва затримані наразі перебувають у СІЗО КДБ.
- 21 червня Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу погодила новий пакет санкцій проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську і затримання Романа Протасевича. Під європейські санкції потрапили низка суддів і правоохоронців Білорусі. Також санкції наклали на сина Олександра Лукашенка Дмитра і його дружину Лілію.
- Міністерство фінансів США теж оновило санкційний список. Обмеження діятимуть щодо Комітету державної безпеки Білорусі, внутрішніх військ МВС, головного управління з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС. Також під санкції потрапили прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт, члени ЦВК Білорусі, генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед, глава білоруського КДБ Іван Церцель та інші. Загалом 16 фізичних і пʼять юридичних осіб.