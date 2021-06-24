ЕС ввел новые санкции против Беларуси

Совет Европейского Союза 24 июня ввел новые ограничительные меры против беларусского режима. Это ответ на серьезные нарушения прав человека и жестокие репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в частности, на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Об этом говорится в заявлении ЕС.

Запрещается: