«Білорусь у боргу не залишиться». Лукашенко доручив уряду підготувати заходи у відповідь на нові санкції Заходу

Про це заявила його прессекретарка Наталія Ейсмонт, повідомляє державне агентство БелТА .

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду розробити комплекс додаткових заходів проти санкцій Великої Британії , США та Канади.

«Глава держави доручив уряду розробити комплекс додаткових заходів проти чергового санкційного витка. Білорусь у боргу не залишиться. Наскільки можливо, ми вжиємо відповідних заходів», — сказала вона.