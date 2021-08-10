«Беларусь в долгу не останется». Лукашенко поручил правительству подготовить ответные меры на новые санкции Запада

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству разработать комплекс дополнительных мер против санкций Великобритании, США и Канады.
Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, сообщает государственное агентство БелТА.
«Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры», — сказала она.
- 9 августа Соединенные Штаты Америки и Канада ввели новые санкции против Беларуси. Также в этот день о санкциях против Беларуси сообщила и Великобритания, ведь именно в этот день в 2020 году в стране начались массовые протесты против фальсификации на президентских выборах, на которых в очередной раз победил Лукашенко.
- Против режима Лукашенко санкции вводят с 2020 года, после фальсификации выборов, силового подавления протестов и преследования всех несогласных.
- В ЕС заявили, что снимут санкции против Беларуси только после прекращения всех репрессий и освобождения политзаключенных.