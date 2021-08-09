США и Канада ввели новые санкции против Беларуси

Соединенные Штаты Америки и Канада 9 августа ввели новые санкции против Беларуси.
О санкциях от США сообщил президент Джо Байден, а от Канады — пресс-служба Министерства иностранных дел.
Санкции США включают блокирование активов официальных лиц Лукашенко, замораживание всех долларовых операций для беларусских госучреждений. Ограничения введут и в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси, бизнесменов и компаний, а также в отношении банка и одного из крупнейших беларусских госпредприятий «Беларуськалий».
Санкций от Канады касаются ключевых секторов беларусской экономики — калийных удобрений и нефтепродуктов. Канада также сводит к минимуму доступ беларусских госорганизаций к международным финансам. То есть им запрещается размещать ценные бумаги и пользоваться другими средствами финансового рынка, закрывается доступ к долговому финансированию, страхованию и перестрахованию.
Также именно 9 августа о санкциях против Беларуси сообщила и Великобритания, ведь именно в этот день в 2020 году в стране начались массовые протесты против фальсификации на президентских выборах, на которых в очередной раз победил Лукашенко.
- Против режима Лукашенко санкции вводят с 2020 года, после фальсификации выборов, силового подавления протестов и преследования всех несогласных. Евросоюз отдельно грозит санкциями за поток мигрантов в Литву и Польшу.
- В ЕС заявили, что снимут санкции против Беларуси только после прекращения всех репрессий и освобождения политзаключенных.