США и Канада ввели новые санкции против Беларуси

Соединенные Штаты Америки и Канада 9 августа ввели новые санкции против Беларуси. О санкциях от США сообщил президент Джо Байден, а от Канады — пресс-служба Министерства иностранных дел. Санкции США включают блокирование активов официальных лиц Лукашенко, замораживание всех долларовых операций для беларусских госучреждений. Ограничения введут и в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси, бизнесменов и компаний, а также в отношении банка и одного из крупнейших беларусских госпредприятий «Беларуськалий».

Санкций от Канады касаются ключевых секторов беларусской экономики — калийных удобрений и нефтепродуктов. Канада также сводит к минимуму доступ беларусских госорганизаций к международным финансам. То есть им запрещается размещать ценные бумаги и пользоваться другими средствами финансового рынка, закрывается доступ к долговому финансированию, страхованию и перестрахованию.