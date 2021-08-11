У Північній Кореї почали показ Олімпійських ігор в Токіо, через 3 дні після церемонії закриття

Державне телебачення Північної Кореї тільки сьогодні, 11 серпня, почало транслювати літні Олімпійські ігри в Токіо, через майже три тижні після їх ного початку і три дні після церемонії закриття.

Про це повідомляє NK News.

Центральне телебачення KCTV транслювало 70 хвилин групового етапу жіночого футбольного турніру між Великою Британією і Чилі (2:0). Ця гра була зіграна ще 21 липня. На KCTV її показали без коментарів і у поганій якості, що говорить про те, що запис, можливо, неліцензований.

Як зазначає NK News, це викликає питання, оскільки КНДР не давали прав на трансляцію ігор. Азіатсько-Тихоокеанський мовний союз (ABU) не повідомив, чи пропонував КНДР офіційно ліцензовану трансляцію.

Збірна Північної Кореї у змаганнях, які пройшли в Токіо з 23 липня по 8 серпня, не брала участі. Доступ до інтернету або міжнародних телеканалів у країні заборонений, тому жителі країни не могли дивитися змагання онлайн.