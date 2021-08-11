В Северной Корее начали показ Олимпийских игр в Токио, спустя 3 дня после церемонии закрытия

Государственное телевидение Северной Кореи только сегодня, 11 августа, начало транслировать летние Олимпийские игры в Токио, спустя почти три недели после их начала и три дня после церемонии закрытия.

Об этом сообщает NK News.

Центральное телевидение KCTV транслировало 70 минут группового этапа женского футбольного турнира между Великобританией и Чили (2:0). Эта игра была сыграна еще 21 июля. На KCTV ее показали без комментариев и в плохом качестве, что говорит о том, что запись, возможно, нелицензированная.

Как отмечает NK News, это вызывает вопросы, поскольку КНДР не давали прав на трансляцию игр. Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU) не сообщил, предлагал ли КНДР официально лицензированную трансляцию.

Сборная Северной Кореи в соревнованиях, которые прошли в Токио с 23 июля по 8 августа, не участвовала. Доступ к интернету или международным телеканалам в стране запрещен, потому жители страны не могли смотреть соревнования онлайн.