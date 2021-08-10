Держсекретар США офіційно повідомив про призначення спецпредставника щодо «Північного потоку — 2»

Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про призначення старшим радником державного департаменту з питань енергобезпеки Амоса Хохштайна. Він також відповідатиме за реалізацію угоди між Німеччиною та США про запуск «Північного потоку — 2».

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.