Госсекретарь США официально сообщил о назначении спецпредставителя по «Северному потоку — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о назначении старшим советником госдепартамента по вопросам энергобезопасности Амоса Хохштайна. Он также будет отвечать за реализацию соглашения между Германией и США о запуске «Северного потока — 2».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.