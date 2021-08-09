Axios: Байден назначил спецпредставителя по «Северному потоку — 2». Им стал противник проекта, который работал в «Нафтогазе»

Президент США Джо Байден назначил своего бывшего советника Амоса Хохштейна посланником Госдепартамента по вопросам энергетики. Он будет отвечать за реализацию американо-германского соглашения по газопроводу «Северный поток — 2».

Об этом 9 августа сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники, знакомые с этим решением.

Хохштайн был одним из основных противников «Северного потока — 2», а также работал в наблюдательном совете украинской компании «Нафтогаз». Издание предполагает, что, вероятно, этим назначением Байден хочет сдержать волну критики, которую из-за этой сделки подняли в Конгрессе не только республиканцы, но и некоторые демократы.

Источники, которые знают Хохштейна, удивлены, что он согласился взять на себя работу, которая так внутренне противоречит его позиции о том, что трубопровод представляет собой «экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина».