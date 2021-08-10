Фонд Навального, який бореться з корупцією у Росії, внесли у список терористів

У Росії «Фонд боротьби з корупцією» та «Фонд захисту прав громадян» внесли в офіційний перелік осіб та організацій, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.

Інформація про це зʼявилася 10 серпня на сайті Росфінмоніторингу.

Внесення до цього реєстру означає, що організаціям заблокують існуючі рахунки та заборонять відкривати нові.

«Фонд боротьби з корупцією» створений Олексієм Навальним в 2011 році. Він обʼєднує всі проєкти Навального і займається збором коштів на їх роботу.