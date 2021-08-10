У Росії завели справу на соратників Навального за фінансування «екстремістської організації»

Слідчий комітет Росії порушив нову кримінальну справу проти соратників опозиціонера Олексія Навального Леоніда Волкова та Івана Жданова.

Як повідомляється на сайті відомства, їх підозрюють у збиранні коштів та наданні фінансових послуг, свідомо призначених для фінансування екстремістської організації (ч. 1 ст. 282.3 КК РФ). Максимальне покарання — позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Йдеться про збір грошей для організацій «Фонд боротьби з корупцією», «Фонд захисту прав громадян» і руху «Штаби Навального», які в РФ визнані екстремістськими організаціями.

За даними СК, 5 серпня Жданов, який займав раніше посаду директора ФБК, і Волков, який раніше керував штабами Навального, опублікували в мережі ролик із закликом переказувати їм гроші для підтримки вищевказаних організацій. Крім того, «вони повідомили про способи переказу грошових коштів і криптовалюти в умовах конспірації та анонімності жертводавця від правоохоронних органів».

У СК окремо зазначили, що Волков і Жданов усвідомлювали, що ці організації визнані екстремістськими. Зараз проводяться слідчі дії.