В России завели дело на соратников Навального за финансирование «экстремистской организации»

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении соратников оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова.

Как сообщается на сайте ведомства, их подозревают в сборе средств и оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Речь о сборе денег для организаций «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» и движения «Штабы Навального», которые в РФ признаны экстремистскими организациями.

По данным СК, 5 августа Жданов, занимавший ранее должность директора ФБК, и Волков, ранее руководивший штабами Навального, опубликовали в сети ролик с призывом перечислять им деньги для поддержки вышеуказанных организаций. Кроме того, «они сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов».

В СК отдельно отметили, что Волков и Жданов осознавали, что эти организации признаны экстремистскими. В настоящее время проводятся следственные действия.