В России заблокировали сайты Навального и его соратников

Роскомнадзор заблокировал сайт оппозиционера Алексея Навального и его соратников — Любови Соболь и Леонида Волкова.
Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили его соратники. В реестре Генпрокуратуры также есть информация об этой блокировке.
«Команда Навального» опубликовала скриншот, где сказано, что сайт заблокировали, поскольку «данный ресурс содержит информацию, распространение которой в РФ запрещено».
Последний материал на сайте — анонс материала об имуществе предполагаемой семьи спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Блокируется сам домен, а также поддомены региональных штабов Навального и сайт free.navalny.com. Кроме этого, заблокировали сайты юристки «Фонда по борьбе с коррупцией» Любови Соболь и руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова.
- В начале июня президент России Владимир Путин подписал так называемый закон против «Фонда борьбы с коррупцией» заключенного оппозиционера Алексея Навального. Закон запрещает участвовать в выборах людям, «причастным к деятельности экстремистской или террористической организации».
- 9 июня 2021 года Московский городской суд признал организации «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими. Они должны немедленно самоликвидироваться.
- В конце апреля Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) включила штабы Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. После этого соратник Навального Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов. Он пояснил, что работа штабов «в нынешнем виде невозможна».