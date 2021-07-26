В России заблокировали сайты Навального и его соратников

Роскомнадзор заблокировал сайт оппозиционера Алексея Навального и его соратников — Любови Соболь и Леонида Волкова.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили его соратники. В реестре Генпрокуратуры также есть информация об этой блокировке.

«Команда Навального» опубликовала скриншот, где сказано, что сайт заблокировали, поскольку «данный ресурс содержит информацию, распространение которой в РФ запрещено».

Последний материал на сайте — анонс материала об имуществе предполагаемой семьи спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Блокируется сам домен, а также поддомены региональных штабов Навального и сайт free.navalny.com. Кроме этого, заблокировали сайты юристки «Фонда по борьбе с коррупцией» Любови Соболь и руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова.