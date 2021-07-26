У Росії заблокували сайти Навального та його соратників

Роскомнагляд заблокував сайт опозиціонера Олексія Навального та його соратників — Любові Соболь та Леоніда Волкова.
Про це у понеділок, 26 липня, повідомили його соратники. У реєстрі Генпрокуратури також є інформація про це блокування.
«Команда Навального» опублікувала скриншот, де сказано, що сайт заблокували, оскільки «даний ресурс містить інформацію, поширення якої в РФ заборонено».
Останній матеріал на сайті — анонс матеріалу про майно ймовірної сімʼї спікера Держдуми Вʼячеслава Володіна.
Блокується сам домен, а також піддомени регіональних штабів Навального і сайт free.navalny.com
Окрім цього, заблокували сайти юристки «Фонду по боротьбі з корупцією» Любові Соболь та керівника передвиборчого штабу Навального Леоніда Волкова.
- На початку червня президент Росії Володимир Путін підписав так званий закон проти «Фонду боротьби з корупцією» увʼязненого опозиціонера Олексія Навального. Закон забороняє брати участь у виборах людям, «причетним до діяльності екстремістської або терористичної організації».
- 9 червня 2021 року Московський міський суд визнав організації «Фонд боротьби з корупцією», «Фонд захисту прав громадян» і штаби Навального екстремістськими. Вони повинні негайно самоліквідуватися.
- Наприкінці квітня Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії (Росфінмоніторинг) включила штаби Навального до переліку організацій, причетних до тероризму й екстремізму. Після цього соратник Навального Волков оголосив, що офіційно розпускає мережу регіональних штабів. Він пояснив, що робота штабів «у нинішньому вигляді є неможливою».