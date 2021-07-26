У Росії заблокували сайти Навального та його соратників

Роскомнагляд заблокував сайт опозиціонера Олексія Навального та його соратників — Любові Соболь та Леоніда Волкова.

Про це у понеділок, 26 липня, повідомили його соратники. У реєстрі Генпрокуратури також є інформація про це блокування.

«Команда Навального» опублікувала скриншот, де сказано, що сайт заблокували, оскільки «даний ресурс містить інформацію, поширення якої в РФ заборонено».

Останній матеріал на сайті — анонс матеріалу про майно ймовірної сімʼї спікера Держдуми Вʼячеслава Володіна.

Блокується сам домен, а також піддомени регіональних штабів Навального і сайт free.navalny.com

Окрім цього, заблокували сайти юристки «Фонду по боротьбі з корупцією» Любові Соболь та керівника передвиборчого штабу Навального Леоніда Волкова.