В России брат Навального получил год условно за «нарушение санитарных норм на акции протеста»

Преображенский суд Москвы приговорил брата Алексея Навального Олега к году лишения свободы условно по делу о «нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста».

Приговор зачитали без присутствия в зале суда слушателей и журналистов из-за санитарных ограничений. Об этом сообщил адвокат подсудимого Никос Параскевов.

Во время прений сторон прокурор просил приговорить Олега Навального к году условно с испытательным сроком три года. По версии гособвинения, он виновен в подстрекательстве к нарушению санитарных норм, так как призывал людей выйти на несанкционированную акцию в центре Москвы, что «создало риск их заражения коронавирусом».

Олег Навальный это отрицает, считая себя невиновным. В прениях сторон его адвокат Никос Параскевов просил суд полностью оправдать своего подзащитного, заявив, что его вина не доказана.